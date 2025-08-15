Simav’da Sahte Deterjan Ele Geçirildi

KÜTAHYA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde gerçekleştirdikleri bir operasyonda piyasa değeri 1 Milyon 470 bin TL olan sahte markalı deterjanları ele geçirdi. Bu operasyon, İl Jandarma Komutanlığı’nın il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadelesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

DEĞERLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Simav ilçe merkezinde yapılan bir aramada, toplamda 4 bin 900 kilogram sahte markalı toz deterjan ve 2 bin 950 litre sahte markalı sıvı deterjan bulundu. Bunların yanı sıra, olayla bağlantılı bir av tüfeği ve bir adet tartı da ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu belirlenen bir şüpheli üzerine adli soruşturma başlatıldı.