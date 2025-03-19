Simav’da Şehit Ailelerine İftar Yemeği Verildi

İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde kaymakamlık, şehit aileleri ve gaziler için bir iftar yemeği düzenliyor. İftar etkinliği kapsamında konuşma yapan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, “Bugün, vatanımız için en değerli fedakarlıkları yapan aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek iftar soframızı paylaşmak, onlarla aynı sofrada bulunmak, dertlerini ve taleplerini dinlemek bizim için büyük bir onurdur” ifadelerini kullanıyor.

DEVLETİN DESTEĞİ VURGULANDI

Kaymakam Karaloğlu, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık ve huzur dileklerini iletti. “Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır” diyen Karaloğlu, bu tür etkinliklerin önemine de dikkat çekiyor.