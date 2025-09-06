Haberler

Simav’da Sel ve Su Baskını Tespit Edildi

INTENSİF YAĞIŞ SONRASI ZARAR TESPİTİ

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esenbağ Köyü’nde dün yaşanan yoğun yağışların ardından oluşan sel ve su baskının tarımsal alanlarda yaratmış olduğu zararları yerinde değerlendirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen bu olay sonrası zararları tespit etmek amacıyla köyde incelemelerde bulundu.

ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

Müdürlük yetkilileri, afet sonrasında yerel üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladılar. Bu tür olayların tarıma olan etkisinin farkında olduklarını ve üreticilerin desteklenmesi için gereken bütün adımları attıklarını bildiriyorlar.

ÖNEMLİ

Haberler

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.