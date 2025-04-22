Simav’da Sismik Aktivite Artıyor

KÜTAHYA’DA DEPRESYON HAREKETLİLİĞİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan depremler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özkul, “Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti.” açıklamasını yaptı. Simav’ın, Türkiye’nin en aktif tektonik bölgelerinden birinde bulunduğunu ifade eden Özkul, bölgede son 3 gündür sismik hareketlilik yaşandığını aktardı.

SON 3 GÜNDE YAŞANAN DEPREMLER

Özkul, “Simav’da 19 Nisan’dan bu yana 100’ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan’dan 21 Nisan’a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan’dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz.” şeklinde sözlerine devam etti. Yemişli köyü çevresindeki sismik aktivitelerin, büyük depremlere yol açabilecek önemli fay zonları arasında yer aldığını belirten Özkul, “Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor.” dedi.

BİNA HASARLARINA DİKKAT

Prof. Dr. Özkul, yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarında çatlamalara sebep olabileceğine de dikkat çekti. Bölgede yaşanan sismik aktiviteyi öncü ve artçı depremler olarak değerlendirerek, “Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor.” ifadelerini kullandı. Özkul, buradaki sismik aktivitelerin daha sağlıklı koşullarda araştırılması gerektiğini, “Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir.” sözleriyle tamamladı.