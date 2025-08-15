Simav Eynal Domatesi Denetlendi

DENETİM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya’da coğrafi işaret tescil belgesini alarak ön plana çıkan ‘Simav Eynal Domatesi’nin üretim yapıldığı seralar denetlendi. Denetim, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, Simav Eynal Kaplıcaları’nda gerçekleştirildi. Yetkililer, üretim yapılan seraları ve Eynal domateslerini dikkatlice kontrol etti.

HORMONSUZ VE DOĞAL DOMATESLER

Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda, 1990’lı yılların başında üretimine başlanan hormonsuz ve doğal domatesler dikkat çekiyor. 2022 yılı itibarıyla ‘Simav Eynal Domatesi’, coğrafi işaret tescil belgesini alarak izini resmileştirmişti.