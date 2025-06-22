Simav İlçe Müftülüğü YKS için hizmet verdi

EMANETLERİN GÜVENİ ALTINDA

Simav İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan öğrencilerin emanetlerini güvenle bırakabilmesi için 4 okulda emanet ve su ikramı çadırı kurdu. Öğrencilerin sınav sırasında emanetlerini ücretsiz olarak bırakıp, su ihtiyaçlarını karşılamaları sağlandı.

KOORDİNASYON VE GÖREV DAĞILIMI

Müftü Vekili Hakkı Balı ve Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş’in organizasyonunda Din Görevlileri Ali Elitok ve Sezer Can, çadır kurulumuyla su dağıtımını üstlendi. Ayrıca, Manevi Danışmanlar Mustafa Esen, Kadriye Çakmak, Din Görevlisi Ahmet Hamza Güngör, Üniversite Kampüsü’nde; Manevi Danışman Osman Aslan, Din Görevlileri Ufuk Demirkan ve Mehmet Kılıkoğlu, Simav Fen Lisesi’nde; Din Görevlileri Mehmet Çötel ve İsmail Ayata, Simav İmam Hatip Lisesi’nde; Manevi Danışmanlar Yasin İpek, Cuma Ali Tosun ve Emin Dönmez, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yaptı. Sınav günü çadırlarda emanetlere sahip çıkma ve öğrencilere su ikramında bulundular.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öğrenciler, yapılan hizmetten memnuniyetlerini belirterek sınav görevlileri, ÖSYM sorumluları ve müftülük personeline teşekkür etti. Bu tür desteklerin, sınav süresince motivasyon sağladığı ifade edildi.