Simav Müftülüğü Ramazan Ayında Yardım Dağıttı

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATILDI

Simav İlçe Müftülüğü, Ramazan süresince Diyanet İzcileri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve market çeki ulaştırıldığını duyurdu. Simav Müftülüğü Merkez Oduncuoğlu Camii İmam Hatibi ve Diyanet İzci Lideri olan Oymakbaşı Cuma Ali Tosun, Diyanet İzcileri ile birlikte bu erdemli çalışmayı gerçekleştirdi.

HER GÜN BİR KAPI ÇALINDI

İzci Lideri Cuma Ali Tosun ve izciler, Ramazan ayı boyunca her akşam ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etti. İlçe Müftülüğünden ve yardımseverlerin katkılarıyla oluşturulan yardım kolileri ile market çeklerini belirlenen ailelere ulaştırdıklarını aktaran Tosun, “Hem Müslümanlığın bir gereği hem de izci yeminimizdeki ‘Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma’ düsturu ile her gün bir kapıyı çaldık” şeklinde konuştu. Ayrıca izciliğin sadece doğada kamp yapmak olmadığını, çocukların izcilik törelerini benimseyerek yaşayarak öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Tosun, bu anlamlı çalışmanın Bayram’a kadar her gün bir gönüle ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

İZCİLİK DEĞERLERİ YAŞATILIYOR

Diyanet İzcileri’nin bu çalışması, izcilik değerlerinin yaşatılması açısından büyük bir önem taşıyor. Simav’daki bu birliktelik, hem topluma katkıda bulunuyor hem de gençlerin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Bu tür etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.