Simav Tarım Müdürlüğü Zararları Tespit Etti

SEL VE SU BASKINI TESPİT EDİLDİ

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esenbağ Köyü’nde dün yaşanan yoğun yağış sonrasında meydana gelen sel ve su baskınının tarım alanlarında yol açtığı zararları yerinde inceleyerek raporladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, 5 Eylül 2025 tarihindeki olayın ardından, tarımsal arazilerde meydana gelen zararın boyutlarını belirlemek üzere çalışmalara başladı.

ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sel felaketi sonrası zorlu süreçte üreticilerin yanında olduklarını vurguladılar. Bu tür afetlerin tarımsal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için gerekli önlemleri alacaklarını ifade ettiler.

