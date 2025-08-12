Meir Simcha, konuşmayı kabul etti, ancak bu özel anı için daha farklı bir mekan istedi. Gölgelik bir alan olarak tatlı su kaynağının yanındaki incir ağacını seçti. Arazi lastikleriyle donatılmış küçük Toyota’sından meyve ve sebze suyu çıkardı. “Merak etme, ekstra şeker yok” diyerek, içecekleri plastik bardaklara döktü.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER VE SİYASİ DENGELER

Simcha, Yahudi yerleşimci lideri. Ait olduğu grup, İsrail’in 1967 Orta Doğu savaşında ele geçirdiği Batı Şeria’da El Halil’in güneyindeki arazinin büyük bir kısmını kararlı bir şekilde dönüştürüyor. İki büyük yassı taşı gölgeye taşıdık ve kavurucu yaz sıcağında bir borudan damlayan su ile beslenen yemyeşil çimlerin arasında oturduk. Gölgemizin bulunduğu yer, Batı Şeria’da günümüzde nadiren rastlanan bir huzur hissi veriyordu. Araplar ve Yahudiler arasında toprak kontrolüne yönelik yaşanan çatışma, Siyonistlerin Avrupa’dan Filistin’e göçüyle başladı. Bu çatışma, önemli dönüm noktalarıyla şekillendi ve en sonuncusu 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve ardından gelen İsrail’in yıkıcı yanıtı oldu.

SAVAŞIN SONUÇLARI VE BASKILAR

22 aydır süren savaşın sonuçları, 1967’de İsrail’in Mısır’dan Gazze’yi, Ürdün’den Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı ele geçirdiği savaşta olduğu gibi zamana yayılma riski taşıyor. Gazze’deki savaşta yaşanan yıkım, gerilim ve şiddet, Batı Şeria’da dikkat çekici bir şekilde artarken, İsrail’in bölgedeki Filistinlilere yönelik baskısı da meşru güvenlik önlemleri olarak gösterilerek arttı. Simcha gibi yerel liderlerin açıklamalarına ve sahadaki tanıklara dayanan bilgiler, bu baskının daha geniş bir gündemin parçası olduğuna işaret ediyor. Bu gündem, işgal altındaki topraklarda Yahudi yerleşimlerinin yayılmasını hızlandırmak ve bağımsız bir Filistin devletine dair umutları söndürmek üzerine kurulu.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE YERLEŞİM POLİTİKALARI

Filistinliler ve insan hakları grupları, İsrail güvenlik güçlerini işgalci olarak tanımlıyor ve kendi vatandaşlarının yanı sıra Filistinlileri koruma sorumluluklarını yerine getirmemekle, yerleşimcilerin saldırılarına göz yummakla suçluyor. Batı Şeria’da aşırı milliyetçi Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemleri, 7 Ekim 2023’ten bu yana belirgin şekilde arttı. Birleşmiş Milletler’e göre, Batı Şeria’da günde ortalama dört yerleşimci saldırısı yaşanıyor. Uluslararası Adalet Divanı, 1967’de ele geçirilen tüm Filistin topraklarının işgalinin yasadışı olduğuna dair tavsiye kararı yayınladı, ancak İsrail bu görüşü reddediyor ve Cenevre Sözleşmeleri’nin geçerli olmadığını savunuyor.

YERLEŞİM HAREKETİ VE GELECEK PLANLARI

İncir ağacının gölgesinde oturan Simcha, ele geçirdiği tepelerde hayvanlarını otlatan ve zeytin yetiştiren Arap çiftçilerin çoğunun gitmesini kutluyor. Filistinlilere yönelik saldırılara yönelik tüm iddiaları reddediyor ve Hamas’ın Ekim ayındaki saldırılarını bir dönüm noktası olarak görüyor. “Bence çok şey değişti, topraklarımızdaki düşman umudunu kaybetti,” diyor. Simcha, hak iddia ettiği yerlerde yaşayan Filistinlilerin bu toprakların onlara değil, Yahudilere ait olduğunu anladıklarını savunuyor.

Bir BM uzmanları paneli, 24 Temmuz’da yapılan bir açıklamada, “Yaygın sindirme ve şiddet, toprakların alıkonması ve toplulukların zorla yerlerinden edilmesi” konularında derin endişelerini dile getiriyorlar. Simcha, oturduğumuz pınarın dibine bir yüzme havuzu yapmayı planlıyor. Filistinlilere karşı ilerleyen sinsi planların bir parçası olarak, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine öncülük edecek daha birçok projeye sahip.

KÜLTÜREL YANLIŞ ANLAMALAR VE SONUÇLARI

Simcha, Batı Şeria’da gelecek hayalinin sadece kendi halkı için değil, aynı zamanda bu toprakların Yahudilerin elinde kalması için olduğunu düşünüyor. Yerleşimci hareketinin liderleri, Filistinlilerle barış sürecini sonlandıran ve Yahudi hakimiyetini tesis etmeye odaklanan bir yol haritası izliyor. Bu noktada, Batı Şeria’daki yerleşim bölgelerinin geleceği ve bölgedeki barış umutları giderek karmaşıklaşıyor.