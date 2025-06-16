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Simge Aköz Türk Voleybolcu Kimdir?

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

2025 FIVB Milletler Ligi’nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu kritik haftada mücadelelerine devam ediyor.

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde Samsun’da doğuyor. Kendisi Türkiye kadın millî voleybol takımında ve Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı’nda libero pozisyonunda görev yapıyor. Voleybol kariyerine İstanbul Artvinspor, ardından Ünsped, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank gibi kulüplerde forma giyerek devam etti.

Bu bağlamda, Simge Aköz, Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olma yolundadır.

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