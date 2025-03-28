Simge Fıstıkoğlu’nun Kariyeri ve Biyografisi

TANINMIŞ SUNUCU VE SPİKER

Simge Fıstıkoğlu, dikkat çekici yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda öne çıkıyor. Hakkında yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Simge Fıstıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar: Doğum tarihi 12 Aralık 1982 olan Fıstıkoğlu, İstanbul’un Yeşilköy semtinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

MESLEK HAYATI

Kariyerine 2006 yılında Habertürk’te spor spikeri olarak adım atan Simge Fıstıkoğlu, 2009 yılında spor müdürü unvanı ile görevine devam etti. 2011’de a Haber’e geçti. İki yıl sonra tekrar Habertürk’e dönerek 1 Gün ve Gün Başlıyor programlarını hazırlayıp sunmaya başladı. Burası Haftasonu programını sunan Fıstıkoğlu, 2013 yılında Show TV’ye geçerek burada Yeni 1 Gün ve Haftasonu Ana Haber sunuculuğunu üstlendi. Eylül 2014’te bu programa son vererek farklı kanallarda spikerlik yapmaya başladı.

SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

2015 yılından itibaren TRT Spor Kanalında “Topuklu Krampon” isimli futbol sohbet programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu. NTV’de hafta içi her akşam “Simge Fıstıkoğlu’yla spor akşamı” adlı programı ve “Günün İçinden” haber programını sundu. 17 Haziran 2020 tarihinde NTV’den ayrıldı. Daha sonra, 18 Aralık 2020’de Olay TV’de “Simge Fıstıkoğlu ile Haftasonu” programını sunmaya başladı fakat kanalın 25 Aralık 2020’de yayına son vermesi nedeniyle sadece iki program yapabildi. Halen, kendi YouTube kanalında gündeme yönelik yayınlar yapıyor ve şu anda Sözcü TV’de “Büyük Satranç Tahtası” isimli programı sunarak moderatörlük yapıyor.

ÖZEL HAYATI

Simge Fıstıkoğlu, 2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlendi ve iki çocuk annesi oldu. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.