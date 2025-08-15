Simge Sağın, Erdem Kınay’la konuştu

Simge Sağın’ın Gündemdeki Mesajları

Pop müziğin tanınan isimlerinden Simge Sağın, sahnedeki enerjik performansları ve akılda kalıcı şarkılarıyla herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sefer, eski iş arkadaşı DJ Erdem Kınay’ın kendisiyle ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalara cevap verdi. Kınay, “Simge’yi ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti” şeklinde bir çıkarımda bulunmuş, buna karşılık Sağın, “Erdem orada şaka yapmış. Onu tanıyanlar bilir, dünyanın en komik, en esprili adamıdır” sözleriyle durumu yumuşatmıştı.

Kınay’ın Açıklamaları Sağın’ın Sabır Taşını Sabrını Taşırdı

Ancak Kınay’ın, “Simge’ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi” ifadesi, Sağın’ın sabrını zorladı. Bu sözler gündeme geldiğinde ünlü şarkıcı, önceki yumuşak tavrını bir kenara bıraktı ve net bir yanıt verdi. Simge Sağın, basın mensuplarına “Icardi mi? Evet, Erdem beni keşfetti, buraya kadarı doğru. Ama sonrasındaki keşfi maalesef iyi gitmedi. Ben, kendi keşfimi kendim yarattım. Kendimi kendim var ettim. Erdem yolun başında vardı, sonrasında elimi bir anda bıraktı. Baktım kimse yok, ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Boğulmadım denizde” ifadeleriyle durumu açıkladı.

Aşkın Olayım Şarkısı ve Mauro Icardi’nin Etkisi

Simge Sağın’ın 2018 yılında çıkardığı “Aşkın Olayım” şarkısı, ilk çıktığında büyük bir ilgi toplamıştı. Ancak bu parça, 5 yıl sonra Galatasaray’daki yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin dikkatini çekmesi ve saha içindeki kutlamaları sayesinde tekrar popülerlik kazandı ve hit haline geldi.