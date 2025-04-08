Simit Fiyatı Artacak İddiası Gündemde

ELEKTRİK ZAMININ ETKİLERİ

Son günlerde elektrik fiyatlarına yapılan zam, ekmek fiyatlarında artışa yol açtı. Bu durum, fırıncıları da etkileyerek simit fiyatlarına zam talep etmelerine sebep oldu.

SIMİT SATIŞ FİYATLARI ÇÖKMEKTE

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit satış fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını ifade etti. Delibaş, “Ticaret Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simidin 20 lira olmasını bekliyoruz. Şu an simitten para kazanılabilmesi için, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için simit fiyatının 30 lira olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MALİYETLER ARTMAKTA

Savaş Delibaş, simidin maliyetinin şu an 18 lira 80 kuruş olduğunu ve KDV ile birlikte bu rakamın 20 liranın üzerine çıktığını belirtti. Her sattıkları simit için 5 lira zarar ettiklerini vurgulayan Delibaş, ham madde fiyatlarına gelen zamların simit fiyatlarına yansıtılması gerektiğini ifade etti. Bunun sonucunda, “Ticaret Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simitin 20 lira olmasını bekliyoruz” dedi.