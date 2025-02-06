Simitin Gizli Zamlarına Denetim Engel Oldu

İSTANBUL’DA SIMIT FİYAT ZAMLARI SALDIRISI

İstanbul’da simit fiyatları 20 liraya kadar yükseldi. Gizli zam yapan bazı işletmelerin fiyatları, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Milliyet’teki habere göre, fahiş fiyat artışı yaşanan ürünler listesine simit de eklendi. İstanbul’daki bazı işletmelerin, simit fiyatlarına gizlice zam yaptığı ortaya çıktı. Simidi 20 liradan satan 35 işletmeye yasal işlem başlatıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liradan satılmasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine, İstanbul genelinde detaylı bir denetim yapıldığını açıkladı.

18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI DENETİMLER YAPILDI

Denetimler, 18 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve bu süreçte 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı belirlendi. Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir” ifadelerini kullandı. Peki, işletmeler fiyatları istedikleri şekilde belirleyebilir mi? Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde nereye şikayet etmeleri gerekiyor? Fahiş fiyat uygulayan işletmelere nasıl cezalar veriliyor?

EKMEK VE SIMİT FİYAT TARİFELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bu konuyla ilgili tüm merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, milliyet.com.tr’ye aktardı. Güllü, konuşmasında şu şekilde belirtti: “Ekmek ve simit fiyat tarifelerinin tespiti mevzuatla belirlenmiştir. Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin “Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları” başlıklı 5’inci maddesinde detaylı olarak bu durum açıklanmıştır.” Buna göre; esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetin fiyat tarifeleri, bağlı oldukları odalar tarafından hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunuluyor.

Tarife ONAYLAMA PROSEDUÜRÜ

Odalar, tarifeleri hazırlarken bir önceki dönemde belirlenmiş olan tarifedeki fiyatlar üzerinden gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe sunuyor. Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin sunulmasından itibaren otuz gün içinde inceleme yaparak gerekirse komisyon veya uzman kişilerden görüş alarak tarifeyi onaylıyor ya da gerekçeleriyle birlikte reddediyor. Bunun yanı sıra, simitle ilgili tarifeler, sırasıyla ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası ya da ticaret odası temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından Birlik tarafından onaylanıyor. Bakanlık talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirirse, Birlik yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın görüşüne sunuyor ve onay aldıktan sonra yürürlüğe giriyor.

Birlik tarafından onaylanan tarife, odalara üye olan esnaf ve sanatkârlar için geçerlilik arz ediyor.