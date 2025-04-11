Haberler

Simon Banza İçin İki Kulüp Hareketlendi

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Trabzonspor’un golcüsü Simon Banza, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesine girdi. İki büyük kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Bordo mavili takımın en formda oyuncularından biri olan Simon Banza’nın adı Avrupa basınında sıkça geçiyor.

PORTUGAL BASININDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Portekiz basınından O Jogo, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Simon Banza’yı transfer etmek istediğini yazıyor. Simon Banza bu sezon Süper Lig gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen ve Başakşehirli Piatek’in ardından üçüncü sırada, 17 golle yer alıyor. Banza, sezon başında Portekiz ekibi Braga’dan kiralanmıştı ve bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp, 20 gol ve 5 asist kaydediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İstanbul'da 11 Nisan'da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Kesintinin süresi ve saatleri İSKİ tarafından belirlendi. Su kesintilerinin detayları açıklandı.
Haberler

Kilis’te 4 Suçlu Yakalandı, 3 Tutuklandı

Kilis'te jandarma, çeşitli suçlarla aranan 4 kişiyi yakaladı; bunlardan 3'ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.