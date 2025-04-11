Simon Banza İçin İki Kulüp Hareketlendi

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Trabzonspor’un golcüsü Simon Banza, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesine girdi. İki büyük kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Bordo mavili takımın en formda oyuncularından biri olan Simon Banza’nın adı Avrupa basınında sıkça geçiyor.

PORTUGAL BASININDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Portekiz basınından O Jogo, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Simon Banza’yı transfer etmek istediğini yazıyor. Simon Banza bu sezon Süper Lig gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen ve Başakşehirli Piatek’in ardından üçüncü sırada, 17 golle yer alıyor. Banza, sezon başında Portekiz ekibi Braga’dan kiralanmıştı ve bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp, 20 gol ve 5 asist kaydediyor.