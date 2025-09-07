Haberler

Simon Langenfelder MX2’yi Kazandı

ALMAN SPORCU LANGENFELDER’İN ZAFERİ

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası’nın (MX2) Türkiye etabında, Alman sporcu Simon Langenfelder birinci olarak zafer elde etti. Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağı olan MXGP Of Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde devam ediyor. Bu organizasyon çerçevesinde, MX2’nin Türkiye etabında birinci ayak ve final yarışları başarıyla gerçekleştirildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALAR DAĞITILDI

Yarışta ikinciliği Hollandalı Kay de Wolf alırken, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Guillem Farres kazandı. Yarışın sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Bu etkinlik, motokros tutkunları için heyecan dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

Tekirdağ'da balıkçılar ve yelkenciler, Filistin'e destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik gösteri düzenledi. Etkinlik, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Muğla’da FETÖ’cü Eski Hakim Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası olan eski bir hakim yakalanarak cezaevine gönderildi.

