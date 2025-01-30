Şimşek: 2025’te Maliye Politikası Sıkılaşacak

2025 YOL HARİTASI SUNUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yol haritasının detaylarını paylaşarak, kalıcı fiyat istikrarını sağlama ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırma hedefinde olduklarını duyurdu. Bu kapsamda maliye politikasının daha sıkı olacağını belirten Şimşek, “Enflasyonun düşmeye devam edeceği bu dönemde para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız” dedi.

ENFLASYON RİSKİ ORTADAN KALKTI

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin yayın organı Ekonom Dergisi’ne konuşan Bakan Şimşek, 2023 yılı mayıs ayında başlattıkları programın olumlu sonuçlarını aldıklarını belirtti. 2024 yılının dış kırılganlıkların azaltıldığı, dayanıklılığın artırıldığı ve makro finansal istikrarın güçlendirildiği bir yıl olması bekleniyor. Uygulanan program sayesinde ödemeler dengesi ve enflasyon riski azaltıldı. Şimşek, 2025 yılında kalıcı fiyat istikrarı sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı için yapısal reformları hayata geçirerek ülkemizi yüksek gelirli ülkeler arasında konumlandıracağız” diye ekledi.

DEZENFLASYONDA DÖRT TEMEL HUSUS

Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı ve 2025’te dezenflasyonda dört temel hususun önemli olacağını belirtti. “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak. Üçüncüsü, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.” dedi. Dördüncü olarak, gıda, konut ve enerji alanında arz yönlü tedbirlerle destekleyeceklerini dile getiren Şimşek, “Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması gibi desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE VE HARCAMA DİSİPLİNİ

Şimşek, 2025’in yeni vergi düzenlemelerinden çok kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacağını belirtti. “2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olduğunu vurgularken, deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz” dedi. Bakan Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3,1’e gerilemesini beklediklerini belirterek, kamu maliyesinin enflasyonla mücadeleye güçlü destek sağlayacağını ifade etti.

RESERV ARTIŞI VE GELİR DAĞILIMINDAKİ İYİLEŞME

Cari açıktaki düşüş ve Türk lirasına artan güven sayesinde rezerv birikiminin önemli ölçüde arttığını belirten Şimşek, “2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz yaklaşık 57 milyar dolar arttı” dedi. Ayrıca, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri gidermeye başladıklarını ifade ederek, Gini Katsayısının 2023 yılında düzelmeye başladığını belirtti. “Enflasyondaki düşüş ile vatandaşlarımızın alım gücü artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzelmeye devam edecek” dedi.

BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bakan Şimşek, ekonomik büyümenin 2023 yılı üçüncü çeyreğinde dengelenmeye başladığını söyleyerek, “2024 yılındaki büyümenin yüzde 4,9 olmasını öngörüyoruz” dedi. Ayrıca, hizmetler, inşaat ve tarım sektörlerinde güçlü bir aktivitenin devam ettiğini belirtti. “2025 yılı itibarıyla küresel büyümenin ve ticaretin destekleyici olmasını bekliyoruz.” diye ekledi. Ayrıca, Türkiye’nin sadece korumacı eğilimlere karşı dayanıklı olmayıp, serbest ticaret anlaşmalarıyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.