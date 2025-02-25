Ekonomi

Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşecek

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SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: “Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.”

HANEHALKINDAN BEKLENTİLER ARTTI

Bakan, özellikle geçmiş enflasyon oranlarından daha fazla etkilenen hanehalkı beklentisinin şubat ayında sınırlı bir artış gösterdiğini belirtti. Piyasa beklentisinin enflasyon hedefleriyle uyumlu olduğunu, ancak yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki azalmayla birlikte hızla iyileşeceğini öngördüklerini ifade etti.

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