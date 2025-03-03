Şimşek: Enflasyon Dokuz Aydır Geriliyor

HİSSELERDEKİ GERİLEME ÜZERİNE YORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirirken, enflasyonun dokuz aydır sürekli azaldığını vurguladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu” şeklinde bilgiler verdi.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Şimşek, “Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız” sözleriyle, enflasyonu düşürmeye yönelik kararlılıklarının altını çizdi.