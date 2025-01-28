Şimşek: Enflasyon Düşecek, Alım Gücü Artacak

ENFLASYON BEKLENTİLERİ TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon konusundaki adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız” diyen Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı. Ocak ayı itibarıyla piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası için yapılan beklentinin hanehalkında 17 puan, reel sektörde ise 12 puan iyileştiğine dikkat çekti.

GÜÇLÜ BEKLENTİLER ENFLASYONU ETKİLEMEKTEDİR

Ancak Bakan Şimşek, bu beklentilerin enflasyon görünümüne göre hala yüksek olduğunu belirtti. Enflasyon beklentilerinin, dezenflasyon sürecinin hızında kritik bir rol oynadığını ifade eden Bakan Şimşek, önümüzdeki süreçte bu beklentilerin enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngördüklerini söyledi. Yapılan çalışmalarla birlikte enflasyonu kalıcı olarak düşürmeyi ve vatandaşların alım gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.