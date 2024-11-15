Şimşek’in Enflasyon ve Cari Açık Açıklamaları

HİBE BÜTÇE SUNUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği anlatımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçesini ve ekonomi politikalarını detaylandırdı. Şimşek, dezenflasyon sürecinde belirleyici olacak üç temel unsuru belirtti. Bakan, “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak. Üçüncü olarak, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” diye konuştu.

EKONOMİK PROGRAM HEDEFLERİ

Şimşek, ekonomik programın nihai hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. “Programımızın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımıdır. Bu hedefe giden yolda; fiyat istikrarı, bütçe disiplini, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm en temel bileşenlerdir,” şeklinde ifadeler kullandı. Fiyat istikrarının önemine vurgu yapan Şimşek, “Yüksek enflasyon, karşı karşıya olduğumuz en önemli makro dengesizliktir. Fiyat istikrarını sağlamak uzun soluklu bir çaba gerektiriyor,” dedi.

CARI AÇIKTA İYİLEŞME

Cari işlemler dengesinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Bakan Şimşek, şu bilgileri aktardı: “Aldığımız tedbirlerle, yıllık cari işlemler açığını eylülde 9,7 milyar dolara ve milli gelire oran olarak yüzde 0,8’e düşürdük. Bu gelişmede; normalleşen altın ithalatı, enerji fiyatlarındaki gerileme, mal ve hizmet gelirlerindeki artış ve iç talepteki yavaşlama etkili oldu.” Rezervlerdeki artıştan da bahseden Şimşek, “2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz 59 milyar dolar, swap hariç net rezervlerimiz ise 106 milyar dolar artmıştır,” dedi.

2025 YILI BÜTÇE HEDEFLERİ

2025 yılı bütçe hedeflerini açıklayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı bütçe teklifimiz 6,6 trilyon lira olup, faiz hariç bütçe teklifimiz 4,65 trilyon liradır. Bu teklifin yaklaşık yüzde 1,6’sına tekabül eden 74,4 milyar lira, Bakanlığımız hizmetleri için kullanılacaktır.” Bütçe disiplinine vurgu yapan Şimşek, “2023 yılında aldığımız tedbirlerle bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5,2 ile sınırladık. 2025’te bu oranı yüzde 3,1’e indirmeyi hedefliyoruz,” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Dezenflasyon sürecinde arz yönlü tedbirlerin önemine dikkat çeken Şimşek, “Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, aynı zamanda gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle destekliyoruz,” diye belirtti.

İSTİHDAM VERİLERİ

Şimşek, ekonomik büyüme ve istihdam verilerine dair bilgiler sundu. “2023 yılında yüzde 5,1 olan büyümenin bu yıl yüzde 3,5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Son bir yılda toplam istihdam 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyona ulaşmıştır. İşsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir,” açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Son iki yılda olduğu gibi deprem yaralarının sarılmasını önceliklendirmeye devam edeceğiz. Kaynakları verimli kullanarak eğitim, sağlık, tarım, sosyal konut, sosyal destek, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarına aktaracağız. Fiyat istikrarını sağlamak ve yapısal reformlarla büyüme potansiyelimizi artırmak temel hedefimizdir.”