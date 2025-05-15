Şimşek, Londra’da Görüşmelere Devam Ediyor

MEVKİDAŞLARLA İKİLİ GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’daki temasları çerçevesinde Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ve birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Şimşek’in Londra ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede, dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Yatırım Görünümü paneline katıldı. Yoğun bir katılımla düzenlenen panelde, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve yatırım fırsatları üzerinde duruldu. Panelin ardından Şimşek, üst düzey ikili görüşmelere devam etti.

İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Şimşek, görüşmelerinde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ile Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel işbirliği olanakları üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra, Şimşek, EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldi.

GUVERNÖRLER KURULU TOPLANTISI

Bakan Şimşek’in Londra’daki programı devam edecek. Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu EBRD’nin Guvernörler Kurulu Toplantısı’na katılacak olan Şimşek, burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Toplantıda, bankanın 2026–2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi’nin onaylanması ve Sahra Altı Afrika’ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.