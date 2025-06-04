Şimşek, Lüksemburg’a Resmi Temaslarda Bulundu

HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜKSEMBURG’DA RESMİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaretler yapmak amacıyla bugün Lüksemburg’a gitmiş durumda. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth’un daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştiriyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE TOPLANTILAR YAPILACAK

Bakan Şimşek, Lüksemburg’un Başbakanı Luc Frieden ve Maliye Bakanı Roth ile yüz yüze görüşmelerde bulunacak. Ayrıca, Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) yöneticileriyle de ayrı toplantılar planlanıyor. Bu görüşmelerde, Lüksemburg’un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair detaylı bilgiler aktarılması bekleniyor. Bakan Şimşek, bu temaslarının ardından aynı gün içerisinde yurda dönecek.