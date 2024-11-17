Şimşek, Meclis’te Vergi Sorularını Yanıtladı

VERGİ SİLME YETKİSİ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, herhangi bir bakanın vergi silme konusunda yetkisi bulunmadığını ifade ederek, “Ben vergi borcu asla silmedim” şeklinde konuştu.

DEMİRÖREN GRUBU’NUN BORÇ DURUMU

Bir muhalefet milletvekilinin, Demirören Grubu’nun borçları ile ilgili asılsız iddiaları gündeme getirmesi üzerine, Bakan Şimşek “Demirören Grubu taksitlerini ödüyor ve vadesi geçen borcu yok” diye ekledi. Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe teklifi üzerine milletvekillerinin sorularını yanıtladı.