Şimşek, TBB İftarında Ekonomiyi Değerlendirdi

MEHMET ŞİMŞEK’TEN TBB İFTAR YEMEĞİNE KATILIM

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB’nin geleneksel iftar yemeğinde yer aldı. Şimşek’in TBB yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda, hem Türkiye hem de dünya ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını güçlendirdiğini ve sağlam bir konuma getirdiğini ifade ederek, “Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz.” dedi.

PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR TAKİP EDİLİYOR

Şimşek, piyasalardaki geçici dalgalanmaların dikkatle izlendiğini ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini belirtti. Alınan tedbirlerin yanında gerektiğinde ek önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Bankacılık sektörünün, programa katkı sağladığını vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme ile sektörün daha sağlam ve güçlü hale geldiğinin altını çizdi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün programa olan inancını ve desteğini güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye’nin bilançosunun her zaman sektörün önceliği olduğunu belirten Çakar, ekonomi yönetimi ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Çakar, “Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi hususunda kararlı duruşu sektörümüze de ayrı bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörü, yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlardaki sermaye yeterliliği, güçlü muhabirlik ilişkileri ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı ile ekonomimizi desteklemeye devam edecek.” dedi.