Şimşek’ten Özel’e MASAK Cevabı: Savcılık Yetkili

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitinginde dile getirdiği MASAK raporlarıyla ilgili iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Şimşek, “Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz,” diyerek durumu netleştirdi.

ÖZEL’İN İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada, Mehmet Şimşek’in MASAK raporlarıyla ilgili olarak darbe girişiminin bir parçası olduğunu iddia etti. Özel, Şimşek’i “bir otokratın emrindeki silahşör” olarak tanımlayarak sert eleştirilerde bulundu.

DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Şimşek, devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına iletildiğine ve başka bir müdahalenin gündeme gelmeyeceğine vurgu yaptı.