Şimşek’ten S&P Kredi Notu Açıklaması

KREDİ NOTU ARTIRIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükselttiğini açıkladı. Bu yıl içinde 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2 kademe artırılan tek ülke Türkiye oluyor.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISI

Bakan Şimşek, bu başarının Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve güvenilirliği açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Ülkenin finansal sürdürülebilirlik açısından atılan adımların karşılığını almaya başladığını vurguluyor.