Şimşek, Türkiye-AB Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı’nın sıradaki oturumunun Türkiye’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Şimşek, bu toplantının ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin pek çok alanda artırılmasına yönelik ortak görüşlerin oluşturulduğunu aktardı.

BRÜKSEL’DEN AÇIKLAMALAR

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Brüksel’de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı hakkında bilgiler sundu. Toplantının, altı yıl aradan sonra, yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine vurgu yapan Şimşek, “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE KOLAYLIĞI

Şimşek, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konularının da toplantıda ele alındığını belirtti. Ek olarak, “Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.” bilgisini paylaştı.