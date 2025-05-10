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Şimşek, Türkiye’nin üretim ve ihracatını bekliyor

SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ GÜÇLENME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi sektörünü teknoloji ve çevre odaklı bir şekilde dönüştüreceklerini ve bu sayede rekabet güçlerini iyileştireceklerini belirtiyor. Şimşek, “Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz” sözlerini ifade etti.

ÜRETİM VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini analiz etti. Geçen yılın son çeyreğinde başlayan sanayi üretimindeki toparlanmanın, bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimde çeyreklik yüzde 1,8 ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 artış gözlemlendiğini bildirdi.

KÜRESEL GÖRÜNÜM VE HEDEFLER

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelerin yerel ekonomiye olan etkilerine dikkat çekerek, “Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, sanayinin teknoloji ve çevre odaklı dönüşümüne dair hedeflerini de belirtti.

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