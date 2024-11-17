“Şimşek, Vergi Borcu Silmediğini Açıkladı”

VERGİ SİLME YETKİSİ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hiç kimsenin vergi silme yetkisi olmadığını vurgulayarak, “Ben vergi borcu asla silmedim” dedi. Bir muhalefet milletvekilinin Demirören Grubu’nun borçlarına dair asılsız iddialarını gündeme getirmesi üzerine Bakan Şimşek, “Demirören Grubu taksitlerini ödüyor ve vadesi geçen borcu yok” açıklamasını yaptı. Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe teklifi görüşmeleri sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ENFLASYON HEDEFİ TEK HANE

Enflasyonun düşmesi için gerekli olan politika çerçevesinin şekillenmesinin zaman aldığını belirten Şimşek, koşulların kalıcı bir şekilde dezenflasyona uygun hale geldiğini ifade etti. “Bu süreci üç aşamalı olarak planladık. Şu anda biz bir dezenflasyon dönemindeyiz. Son dönem, özellikle 2026 ve sonrası istikrar dönemi olacak, yani artık tek haneye doğru evrildiği ve kalıcı bir şekilde enflasyonun kontrol altına alındığı dönem olacak” dedi. Enflasyonun kontrol altına alınmasının fiyat istikrarının temeli olduğunu kaydetti.

ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUYORUZ

Asgari ücretin belirlenmesinde bir komisyon çalıştığını ve bu aşamada değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını belirten Şimşek, son 22 yılda en düşük memur maaşında yüzde 238, en düşük emekli maaşında ise yüzde 543 reel artış gerçekleştiğini aktardı. “Asgari ücrette reel artış yüzde 212, dolar bazında artış ise yüzde 343; 112 dolardan 494 dolara çıkmış” diyen Şimşek, “Çalışanlarımızı hiçbir şekilde biz enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

VERGİ HARCADILARININ TEMELİ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının vergi harcamalarının 853 milyar lira olmasındaki etken olduğunu belirten Şimşek, “Vergi mi getirelim asgari ücrete, siz onu mu istiyorsunuz?” diye sordu. Ayrıca, yatırım teşviklerine ilişkin 536 milyar lira, engelli, yaşlı, emekli gibi gruplar için ise 259.2 milyarlık vergi muafiyetinin sağlandığını ifade etti.

BÜROKRATİK YETKİLER GÖRSELİYOR

Türk vergi hukukunda hiçbir bakanın vergi borcunu silme yetkisi olmadığını vurgulayan Şimşek, “Ben hiçbir şirketin vergisini silmedim, silmeyeceğim. Böyle bir yetkim yok” dedi. Aynı şekilde, muhalefet milletvekilinin Demirören Grubu ile ilgili söylediği asılsız iddialara da yanıt vererek, “Demirören Grubu taksitlerini ödüyor ve vadesi geçen borcu yok” açıklamasını yaptı.

KUR HEDEFİ YÜKSEK DEĞİL

Türkiye’ye gelen dış kaynakların büyük çoğunluğunun “carry trade” olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şimşek, açık ve örtülü kur hedeflerinin bulunmadığını sözlerine ekledi. Sermaye akımlarını yönetmenin zor bir iş olduğunu ifade eden Şimşek, “carry trade’e dayalı bir modellerimiz yok” dedi.

AYRIMCILIK YAPILMAZ

Muhalefet vekilleriyle yaptığı görüşmede Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik ayrımcılık yapıldığı iddialarını kabul etmeyen Şimşek, “Kitabımızda asla ayrımcılık olmaz” dedi. 2003-2024 dönemi arasında sabit fiyatlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 1.1 trilyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi.

YATIRIMLARDA TERÖR ENGELEDİ

Doğu Anadolu Bölgesi’ne de 1 trilyon 40 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini veren Şimşek, “Tek engel var o da terör. Çünkü terörün olduğu bölgede devletin en mükemmel teşviklerini bile devreye aldığınız zaman arzuladığınız yatırımları çekemiyorsunuz. O bölgeye en yüksek teşviki vermeye devam edeceğiz” dedi.