Berkay’a sanatçı dostlarından destek

Milli oyuncu Arda Turan ile giriştiği kavgada burnu kırılan Berkay’ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Oyuncu Seymiyan Midyat’la kavga eden şarkıcı Sinan Akçıl, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Akçıl, “Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay” dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ve eski futbolcu Necati Ateş, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Kısa süre Berkay’ın odasında kalan şarkıcı Sinan Akçıl ve Necati Ateş daha sonra hastaneden ayrıldı.

“BİZDE OLAY O KADAR BÜYÜMEDİ”

Hastane çıkışı, Sermiyan Midyat ile kavgası ve Berkay’ın durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, Berkay’ın durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay çünkü. Hollywood yıldızı Kristanna Loken de bir gün daha kalacakken bu tatsız olaydan dolayı morali bozuldu ve karı koca dönme kararı aldılar. Ama onlara söz verdim. Los Angeles’e gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar” dedi.

TRT