Sinan Akçıl, Programda Dikkat Çekti

ÜNLÜ MÜZİSYENİN GÜNDEM ÇIKIŞLARI

Sinan Akçıl, Ferit Ömeroğlu’nun programına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı ve gündemde yer aldı. Popüler sosyal medyadaki “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına bağlı kalarak programda ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Akçıl, “Müzisyen olarak mı, şarkıcı olarak mı?” sorusunu cevaplayarak, “Müzisyen olarak dersen, bu akımda hiç konuşmamam lazım Türkiye’de” deyip dikkatleri üzerine çekti.

İDDİALI YORUMLARLA GÜNDEDEN DÜŞMEYEN SANATÇI

Programda yer alan Buray, Mabel Matiz, Yalın ve Gökhan Özen gibi isimler üzerinde konuşulurken Akçıl, “Aralarında benden iyi bir müzisyen yok” ifadesini kullandı. Kenan Doğulu’nun adı geçtiğinde ise bu konuyu kapatmayı tercih etti ve sessizliğini korudu.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA ŞAŞIRTICI CEVAPLAR

Bir dönem ilişki yaşadığı Hadise ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine, “Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa unutamamış demektir. Hadise’nin seni unutamadığını düşünüyor musun?” sorusuna Akçıl, “Hayır, reklam yaptığını düşünüyorum. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben unuttum her şeyi.” yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU VE CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ

Sinan Akçıl, ayrıca sosyal medyada Danla Bilic ile Melek Mosso’nun kendisini durduk yere takipten çıktığını belirtti ve Danla Bilic’in katıldıkları bir programı kaldırttığını ifade etti. Canlı yayında, “Sayın Cumhurbaşkanından bir istekte bulunacak olsanız, ne dilerdiniz?” sorusuna ise, “Sayın Cumhurbaşkanım; lütfen benim sizinle baş başa konuşabilme şansımı, beni sizi çok sevdiğim için eleştiren şarkıcı-sanatçı arkadaşlarıma da verin ki, onlar da benim sizi sevdiğim gibi sevmeye 5 dakika içinde başlasınlar.” diye yanıtladı.