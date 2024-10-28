“Sinan Ateş Cinayeti Davasında Sanıklar Hakim Karşısında”

OLAYIN BAŞLANGICI VE SANIKLARIN DURUMU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davada, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal, 6 Şubat 2025’te hakim karşısına çıkacak.

MAHKEME KARARLARI VE TAHLİYE TALEPLERİ

Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal’ın tahliye talebini reddetti. Bu red kararında, mevcut delil durumu ve sanık yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların varlığı belirleyici oldu. Ayrıca, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı göz önüne alındığında, kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Diğer sanık Serdar Öktem’in ise yurt dışı yasağı olarak uygulanan adli kontrol tedbiri devam etti.

DAVA SÜRECİ VE YARGILAMA

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yargılanan 22 sanığın geleceği, karar duruşması ile belirlenecek. Bu duruşmanın 2 Ekim’de yapılması planlanıyor. Sanıklar hakkında, avukat Serdar Öktem ve dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal için ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’, Aykal için ayrıca ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarından açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.