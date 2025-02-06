Sinan Ateş Cinayeti: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi

DAVADA KARAR AŞAMASI

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davada 22 sanık yargılandı ve karar duruşması 2 Ekim 2024’te gerçekleştirildi. Tetikçi Eray Özyağcı, motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’un ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bunun yanı sıra, 5 sanığa 2 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezası verildi.

DOSYALARIN AYRILMASI

Mahkeme heyeti, sanıklardan dönemin cinayet büro amiri Mustafa Ensar Aykal ve avukat Serdar Öktem’in telefon şifrelerini vermekten kaçınması dolayısıyla ABD’den adli yardım talep edilmesine ve bu cevabın bir yıldan önce alınamayacağı sebebiyle iki ismin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

DURUŞMA SÜRECİ

Aykal ve Öktem, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş, saldırı sırasında Ateş’in yanında bulunan Selman Bozkurt ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Serdar Öktem duruşmaya iştirak etmedi. Mahkeme başkanı, sanıkların cep telefon şifrelerinin temini için ABD’den yapılan adli yardım talebine henüz bir yanıt alınmadığını belirtirken, ek bilgi talebi geldiğini ifade etti ve tutuklu sanık Aykal’a dosyanın bu aşamasında bir beyanı olup olmadığını sordu.

TAHLİYE TALEBİ

Sanık Aykal, önceki beyanlarını yineleyerek, “Tarafıma isnat edilen suçların asılsızlığını somut delillerle ispat ettim. Alnım ak, vicdanım rahat. Bu olayın hiçbir yerinde değilim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.