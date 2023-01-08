Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık’ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti; arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınanların adliyeye sevkleri ise sürüyor.

Aralarında cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep’in de bulunduğu 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10’u daha önce tutuklanmış, 1’i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ÇEP’İN DE BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında aralarında azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep’in de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak üzerinde Sinan ATEŞ’in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman BOZKURT’un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 07/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adlî işlemleri biten 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorguları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda 3 şüphelinin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir.Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir.