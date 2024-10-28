Sinan Ateş Davasında Duruşma Tarihi Belirlendi**

YARGILAMA TARİHİ BELİRLENDİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı dava sürecinde, dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem için yargılanma tarihi 6 Şubat 2025 olarak belirlendi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ekim’deki karar duruşmasında sanıklar hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçlarından ve Aykal hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

TELEFON ŞİFRELERİ MÜHİM

Mahkeme, sanıkların cep telefonlarının şifrelerini vermekte tereddüt etmeleri ve şifrelerin elde edilmesi için ABD’den gelen adli yardım talebine bir yıl içinde yanıt verilmeyeceği sebebiyle, tutuklu sanıkların da yer aldığı dosyanın uzamaması için bu karar alınmıştı. Öktem ve Aykal, ayrı dava dosyası çerçevesinde 6 Şubat 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısında olacak.

CİNAYET DAVASINDAKİ GELİŞMELER

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete karışan tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve olay yerinde keşif yapan Suat Kur’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik teşebbüs suçundan ise bu kişilere 13’er yıl hapis cezası uygulanmıştı. Özyağci ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

Mahkeme, tasarlayarak öldürmeye yardımcı olan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl, Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, sanık Alper Atay suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk gibi bazı sanıkların beraatına karar verildi ve sanık Günay hakkında suçluyu kayırma suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verildi. Mahkeme, Öktem ve Aykal’ın dosyasını ayırdı; Öktem tahliye edilirken, Aykal tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.