Sinan Ateş Davasında Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı cinayetle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle bağlantılı yargılama sürecinde, dönemin Cinayet Büro Amiri komiseri Mustafa Ensar Aykal hakkında çıkarılan tutuklama kararı kaldırıldı. Mahkeme heyeti, Aykal’a yurt dışına çıkış yasağı koydu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili görülen davada, 2 Ekim’de düzenlenen karar duruşmasında, sanıklar arasında bulunan tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde o an bulunan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki Selman Bozkurt’a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise üç sanık 13 yıl hapis cezası aldı. Özyağci’ye ayrıca “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Aynı davada “suça azmettiren” olarak yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da hayatını kaybetmişti.

TUTUKLULUK VE HAPİS CEZALARI

Dava sonucunda “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan sanık Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl; sanık Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık Alper Atay, “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz hakkında ise beraat kararı alındı.

DAVA DOSYALARINDA AYRIŞMA

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve Aykal hakkında ayrıca “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Bu duruma gerekçe olarak sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterildi. Mahkeme, Öktem ve Aykal’ın dosyasını ayırdı; Öktem’in tahliyesine karar verirken, Aykal’ın tutuklu yargılanmasına sürdü.