Sinan Ateş Davasında Yeni Gelişmeler

TÜM SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Trafik Şube’de görevli komiser Talha Atalay, aynı suçu “kamu görevlisi” sıfatıyla işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmak isteniyor. Atalay’ın, cinayet sonrası suçluların gizlenmesine yardımcı olduğu öne sürülüyor. Diğer sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar ise “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanıyor; bu isimler için 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA GÜNÜ VE TALEPLER

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan duruşma, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 09.15’te başladı. Davanın ilk celsesi, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ana davadan ayrılarak görülen bu yan dosyanın başlangıcı oldu. Sanıkların savunmalarının alınması ve iddianamedeki suçlamalara yanıt vermesi beklenirken, mahkemenin vereceği kararlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Ayşe Ateş’ten Acelesi Yok

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya katılmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalete olan güvenini kaybettiğini sert bir dille ifade etti: “Bugün tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı, arkası sağlam şüphelilerin karşımda alaycı sırıtışını bir kez daha izlemeyi, iki yavrum da ‘Anne sana bir şey olmayacak değil mi?’ diyerek ağlamayı bırakana dek de adalete güvenmeyi reddediyorum.”

DAVANIN ARKA PLANI

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ana davada, tetikçi ve azmettiriciler dahil 22 sanık yargılanmış, 5 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yan dava, cinayetin planlama ve gizlenme aşamalarında rol aldığı iddia edilen isimleri kapsıyor. Ülkü Ocakları yöneticilerinin de sanıklar arasında yer alması, davayı siyasi açıdan da hassas bir noktaya taşıyor.