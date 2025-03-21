Sinan Aydın İftar Programında Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELİNDİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, çeşitli ilçe milli eğitim müdürleri ve müdürlük personeliyle iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu katılımcılarla paylaşan Aydın, yapılan özverili çalışmalar için tüm personele teşekkür etti.

SICAK BİR DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTU

Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak bir dayanışma ortamı oluşturdu. Bu tür etkinlikler, eğitim camiasının bir araya gelerek güçlenmesine katkı sağlıyor. Aydın’ın davetiyle gerçekleşen iftar, ildeki eğitim hizmetlerinin daha da geliştirilmesi adına önemli bir fırsat sundu.