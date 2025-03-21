Haberler

Sinan Aydın İftar Programında Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELİNDİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, çeşitli ilçe milli eğitim müdürleri ve müdürlük personeliyle iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu katılımcılarla paylaşan Aydın, yapılan özverili çalışmalar için tüm personele teşekkür etti.

SICAK BİR DAYANIŞMA ORTAMI OLUŞTU

Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak bir dayanışma ortamı oluşturdu. Bu tür etkinlikler, eğitim camiasının bir araya gelerek güçlenmesine katkı sağlıyor. Aydın’ın davetiyle gerçekleşen iftar, ildeki eğitim hizmetlerinin daha da geliştirilmesi adına önemli bir fırsat sundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlik Merkezi’nde İftar Programı Düzenlendi

Bilecik'te açılan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençler bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi. Kaymakam ve Spor İl Müdürü etkinlikte yer aldı.
Haberler

Serkan Yıldırım Taraftarlarla İftarda Buluştu

Bilecik'te AK Parti İl Başkanı'nın öncülüğünde farklı futbol taraftar grupları iftar sofrasında buluşarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.