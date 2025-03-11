Sinan Boztepe’den Antalyaspor Hedefleri Açıklaması

DEPLASMAN MAÇI AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray ile oynayacakları deplasman maçı hakkında yaptığı açıklamada, “Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok, her bir rakibe rengi, arması fark etmeden inanarak çıkıyoruz. Başarmak, puan almak, galip gelmek için çıkıyoruz. Galatasaray’da da aynı mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğiz” dedi. Boztepe, açıklamalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında yaptı.

KULÜBÜN MALİ DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Başkan Sinan Boztepe, 18 Mart’ta gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesi kulübün mali durumu hakkında bilgiler verdi. Antalyaspor’un önceki başkanı Ali Şafak Öztürk’ün görevinden ayrılmasından sonra kulübün borç durumunu ele alan Boztepe, “Öztürk ailesinin alacaklı görüldüğü meblağ hala 63 milyon avro, olduğu yerde duruyor. Daha önce reklam, sponsorluk, sponsorluk anlaşmalarıyla mahsuplaşılanların veya faizlerin haricindeki rakam. Ben göreve geldiğimde Antalyaspor’u 23-24 milyon avro borçla devraldık. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar olan borçlarla yaklaşık 35 milyon avroya ulaşacak. Öztürk ailesine olan borçla birlikte toplamda 100 milyon avro yapar. 100 milyon avro da bugün ki kurla 3 milyar 800 milyon TL’ye denk gelir” şeklinde konuştu.

İSTİKRAR VURGUSU

Boztepe, görevini sürdürme niyeti olduğunu belirterek, “Sezon sonu bırakma ihtimalim yok. Bir buçuk yıllık süreyi tamamladık. Biz bir yola çıktık, 17 aydır da gece gündüz bunun ceremesini çekiyoruz. Bir istikrar lazım. Yani öyle 3 ay, 6 ay, 9 aylarla Antalyaspor bir yerlere gelmez, getiremezsiniz de kimse de getiremez. 17 aydır bu yolda çalışıyoruz ve mükemmel bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HEDEF 42 PUAN

Mali genel kurul hakkında sorulan soruları cevaplayan Boztepe, “42 puanımızı alalım, kafamızı rahatlatalım. Benim şu anda en büyük derdim 42 puanı cebimize koyup şu limana sağ salim yerleşmek. Bu aşamayı bir atlatalım, yaz mevsiminde seçimli genel kurul yaparız” ifadelerini kullandı. Yönetim değişikliği hakkında da bilgi veren Boztepe, “Yönetimin yapısının değişmesi lazım. 29 kişilik yönetim istemiyorum, 15 kişilik bir yönetim yapacağız” dedi.

VEFA GECESİ DÜZENLENECEK

Antalyaspor’un bütçesine destek için düzenleyecekleri vefa gecesi programından bahseden Boztepe, “42 puanı alıp bir kenara koyalım. Kültür ve Turizm Bakanımızın ev sahipliğinde yapacağız. O gecede bir para toplarız. Bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz herkes orada olacak” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE ANLAŞMA

Başkan Sinan Boztepe, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile bir buçuk yıllık sözleşme yaptıklarını da sözlerine ekledi.