Sinan Burhan’dan Özgür Özel’e Yanıt

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN GELEN TEPKİLER

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı konuşmada bahsettiği kısma yanıt verdi. Özgür Özel, Burhan’ın 11 Mart’ta katıldığı bir televizyon programında, “kulis bilgisi” olarak paylaştığı bilgiyi, İmamoğlu’nun tutuklanacağı yönündeki iddianın Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi partinin genel başkan yardımcısından geldiğini açıkladı. Özel, mesajı atan kişiyi bildiklerini belirtirken, tutuklamanın bayramdan önce gerçekleşeceğine dair Sinan Burhan’ın açıklamalarını hatırlattı.

SİNAN BURHAN’DAN AÇIKLAMA

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. “Bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim. Bir gazeteci olarak, haber kaynaklarımızdan gelen bilgileri kamuoyuna aktarmak görevimizdir” dedi. Burhan, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, az önce yaptığı açıklamada, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce bu durumu bir gazeteci olarak benim haber verdiğimi ifade etmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, bana ulaşan bu bilgi bir kulis bilgisiydi. Bilgiyi verirken bunun izaha muhtaç bir iddia olduğunu söyledim ve şaşkınlığımı da dile getirdim” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ İDDİALAR VE DEMOKRASI VURGUSU

Burhan ayrıca, “Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlere girebilmeli, yarışabilmelidir. Demokrasinin gereği budur. Hukuki konular ve iddialar benim karar vereceğim bir alan değildir. Sayın İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve terörle irtibat iddiaları benim değil, yargının iddiasıdır” dedi. CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu’nun, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tutuklama beklentisi olduğunu ifade ettiğini de ekledi.

KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ VE GAZETECİLİK

Burhan, “Gazeteci, kaynağına güvenmeden açıklama yapmaz. Kendini CHP’ye yakın olarak gören bazı gazeteciler, Sayın Erdoğan, ailesi, bakanlar ve MHP ile ilgili onlarca belgesiz haber yaparken kaynaklarını açıklamamıştır” dedi. Burhan, “Ben ise gazeteci olarak bir kulis bilgisini aktardım. Sayın Özgür Özel ile polemik yapmayı doğru bulmam. Ancak halkımızın bilgi sahibi olması gerekir” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CEVAP

Özgür Özel, konuşmasında “11 Mart günü Sinan Burhan adlı bir gazeteciye ‘siyasi bir kaynağımdan mesaj var’ denen Cumhur İttifakı’nın bir genel başkan yardımcısının, ismi tarafımızca malum, ‘İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınacak, tutuklanacak’ denilerek mesajı okuyup” dedi. Özel, “Kaynağını belirten bayrama uygun söz yoktur. Hak ettikleri sözler, bayramlık ağzımızı açtığımızda söylenecek sözlerdir” ifadelerini kullandı. Burhan ise, kaynaklarının güvenilirliğine dair vurgular yaptı ve doğruluk payı bulunan bilgiler verdiğini savundu.