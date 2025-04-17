Sinan Burhan, Gökhan Karaköse’ye Sordu

SON GÜNLERDEKİ KAYYUM İDDİALARI

Ebru Baki ile Para Manşet programına katılan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialar ile birlikte Ankara’daki polislerin izinlerinin iptal edilmesi konularını Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye sordu. Yakın zamanda gerçekleşen büyük uyuşturucu operasyonu hareketliliğinin bu iddialarla ilişkilendirildiğini belirten Burhan, konunun CHP’ye kayyumla hiçbir bağlantısının bulunmadığını dile getirdi.

POLİSLERİN İZİNLERİ VE OPERASYON DETAYLARI

Millet Haber Ajansı’nın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100’de katıldığı programda, polislerin izinlerinin kaldırılması ve CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki tartışmalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Burhan, Ankara’da yapılmış en büyük uyuşturucu operasyonunun bu süreçteki hareketliliğe etkisinin bulunduğunu ifade ederek konunun buraya çekildiğine dikkat çekti. Ancak bu durumun kayyum meselesi ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.

BURHAN’IN AÇIKLAMALARI

Sinan Burhan, yeni durumu anlatırken şunları söyledi: “Birkaç gündür Ankara’da konuşulan bir konu vardı. Polislerin izinleri kaldırıldı, diğer illerden polis takviyesi yapıldı. Bu süreci bilmeyenler CHP’ye kayyum atanacak gibi yalan yanlış bir takım iddialarda bulundular. Ankara ile ilgili bu gelişmeleri yakından takip ediyorum. Kayyum meselesi gündeme geldiğinde böyle olmadığını biliyordum. Bazı hareketliliği buna yorup uyanıklık yapmak doğru değil. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile ortaya çıkmış bir eylemle ilgili konuştum. ‘Bu operasyon ile ilgili durum nedir?’ diye sordum. Sayın başsavcımız ‘Anneler, babalar, öğretmenler şikayet ediyorlar, mahallelerde, okullarda, uyuşturucu satıcıları insanları illallah ettirmişler. Bizim görevimiz Ankara’yı uyuşturucu satıcılarından temizlemek!’ dedi. Bunun CHP kayyumuyla ilgisi olmadığı bugünkü operasyonla da ortaya çıktı.”