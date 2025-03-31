Sinan Burhan Kimdir ve Ne İş Yapar?

ÖZGÜR ÖZEL’İN YANITINI VERDİ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı konuşmada kendisinden bahsettiği kısımla ilgili yanıt verdi. Özgür Özel, Burhan’ın 11 Mart’ta katıldığı bir televizyon programında “kulis bilgisi” olarak paylaştığı ve İmamoğlu’nun tutuklanacağı bilgisinin kendisine Cumhur İttifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı tarafından mesajla iletildiğini ifade etti. Özel, bu mesajı atan kişiyi bildiklerini belirterek, Burhan tarafından aktarılan tutuklamanın bayramdan önce gerçekleşeceği bilgisini de hatırlattı.

SİNAN BURHAN KİMDİR?

Sinan Burhan, 1975 yılında Kayseri’de dünyaya geldi ve ilk ile orta eğitimini bu şehirde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Kon TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaya başladı. Aynı zamanda Anadolu Yayın Platformu ve Anadolu Yayıncılar Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. Türkiye genelinde 142 yerel ve bölgesel televizyon ile birlikte gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerine karşı gerçekleştirdiği ortak yayınlarla dikkat çekmiştir. Bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Anadolu medyası adına görüşerek her türlü darbe girişimlerine karşı iktidarın yanında olduklarını duyurmuştur. Sinan Burhan, 31 Mart seçimlerinde Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde belediye meclis üyeliğine seçilmiş olup, ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak da görev yapmaktadır.