Sinan Burhan, Kulis Bilgisi Verdi

CANLI YAYINDAKİ KULİS BİLGİSİ

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100’deki bir canlı yayın programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair dikkate değer bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan’ın iddiasına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’dan ayrıldığı süreçte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

AKŞENER’İN YAVAŞ’A TEKLİFİ

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı: “Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener’le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor. Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey’in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey’e ‘Cumhurbaşkanı adayı ol’ çağrısında bulunuyor.” Burhan, Yavaş’ın teklife karşı çekingen bir tutum sergilediğini belirtirken, Akşener’in de seçim kaybı durumunda Yavaş’a İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı önermiş olabileceğini ifade etti.

YAVAŞ’IN ÇEKİNGEN TUTUMU

Burhan, “Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine ‘Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı sana bırakırım’ diyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş’a böyle bir teklifte bulunarak, adaylık sürecine dair önemli bir bilgi vermiş oldu.