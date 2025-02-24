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Sinan Çetin’e Kaçak Yapı Soruşturması Açıldı

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SİNAN ÇETİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer’deki arsasında kaçak yapı inşa ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu durum, “Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık” ve “imar kirliliğine neden olma” suçları kapsamında değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin’in aleyhine gelen 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine harekete geçti ve soruşturma başlattı.

ÇETİN SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, Sinan Çetin’in ifadesini almak üzere 26 Şubat’ta savcılığa gelmesi talep edildi. Çetin, bu süreçte ilgili yetkililerin sorularını yanıtlayacak. Kamuoyunda dikkat çeken bu durum, imar yasaları ve kaçak yapılar konusundaki hassasiyetleri bir kez daha gündeme getiriyor.

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