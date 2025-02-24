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Sinan Çetin’e Kaçak Yapı Soruşturması Açıldı

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KAÇAK YAPI İDDİALARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yönetmen Sinan Çetin, Sarıyer’deki arsasında yaptığı kaçak yapılar nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya. “Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında soruşturma başlattı.

İHBARLAR ÜZERİNE SÜREÇ BAŞLADI

Sarıyer’deki arsası üzerine, 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair yapılan ihbarların ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde Çetin, ifadesinin alınması için 26 Şubat’ta savcılığa çağrıldı. Bu gelişmeler, imar kurallarına uyulması gerektiği konusundaki önemi yeniden gözler önüne seriyor.

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