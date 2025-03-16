Sinan Engin’den Beşiktaş Futbolcularına Sert Tepki

SİNAN ENGİN’DEN SERT ELEŞTİRİLER

Beşiktaş’ın deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a mağlup olmasının ardından, siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Sinan Engin, canlı yayında oyunculara sert eleştiriler yöneltti. Engin, Galatasaray derbisi için öne sürdüğü senaryosuyla da dikkat çekti.

BEYAZ FUTBOL PROGRAMINDA YORUMLAR YAPTI

Beyaz TV’deki Beyaz Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Sinan Engin, “Maçın özeti sadece şu; ‘YUH’. Adama ‘Yuh’ derler biliyor musun! ‘Utanın’ derler biliyor musun! Zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla mücadele eden Konyaspor var! Konyaspor’u ve Recep Uçar’ı, kaleci Deniz Ertaş’ı tebrik ediyorum” dedi. Engin, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi hakkında da, “Sevgili Beşiktaşlı futbolcular… Maç seçiyorsunuz! Şimdi Galatasaray maçı! Kendinizi affettireceksiniz hesapta! İstediğiniz kadar bir yerlerinizi patlatın; böyle oynadığınız sürece bu Galatasaray, İnönü’de 5’lik yapar!” diye konuştu.

TARAFTARIN SABRI KALMAYABİLİR

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray’a kaybetmesi durumunda taraftarın sabrının kalmayacağını belirten Sinan Engin, “O taraftar da sizi kaç haftadır boş bıraktı, hiç sesini çıkarmadı! Ole Gunnar Solskjaer de, siz de nasibinizi alırsınız!” ifadelerini kullandı. Sinan Engin, “Beşiktaş’ın son haftalarda boğduğu bir takım var mı? Bugün sinirden… Çok ağır şeyler söyleyeceğim! Ayıp, utanın ya!” şeklinde sözlerini tamamladı.