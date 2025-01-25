Sinan Kaloğlu’ndan İstifa Açıklaması

YETKİLİ ŞAHIS TEPKİLERİ ANLATTI

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor’a 5-2’lik skorla mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sinan Kaloğlu, soruları cevapladı. Kaloğlu, “Sivasspor’u tebrik ediyoruz. Bizim için üzücü bir karşılaşma oldu. Gerçekten çok iyi çalışmıştık. Maalesef son günlerde antrenmandaki sakatlıklar düzenimizi bozdu. Bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Erken bir gol yedik. Oyun düzenimiz burada bozuldu. Beklemediğimiz oyuncudan beklemediğimiz kırmızı kartı gördük. İkinci yarı tüm oyuncularımla gurur duydum. 10 kişi de olsa bu takım kazanabilir veya berabere kalabilir inancını sahada gösterdiler. Net pozisyonlarımız var ama maalesef değerlendiremedik” dedi.

İLK GÜNDEN BERİ TEPKİLERİ YAŞADIK

Kaloğlu, “Geldiğimiz günden beri tepkilerle karşılaştık” ifadesini de kullandı. Bu sözler, Kayserispor’un ligdeki performansı ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle duyulan rahatsızlığı ortaya koyuyor. Takımın mevcut durumu ile ilgili detayları da paylaşan Kaloğlu, geleceğe yönelik planları ve çalışmalarını açıkladı.