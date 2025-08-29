Sinan Kanlı, Uğur Karaosman’ın Haciz İşlemini Bitirdi

FLAŞ GELİŞME ALTAY’DA

Altay’ın ekonomisine destek veren Sinan Kanlı, kulübün logosuna haciz koyan eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman’ın haciz işlemini sona erdirdiğini açıkladı. TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi olan Altay’da yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

SİNAN KANLI’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sinan Kanlı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak bu sevindirici haberi duyurdu. Kanlı, açıklamasında “Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve ‘Aslolan Büyük Altay’ dedi ve tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Altay’ın güçlü duruşunu ve birlikteliğini perçinliyor.