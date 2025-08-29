Haberler

Sinan Kanlı, Uğur Karaosman’ın Haciz İşlemini Bitirdi

FLAŞ GELİŞME ALTAY’DA

Altay’ın ekonomisine destek veren Sinan Kanlı, kulübün logosuna haciz koyan eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman’ın haciz işlemini sona erdirdiğini açıkladı. TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi olan Altay’da yaşanan bu gelişme, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

SİNAN KANLI’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sinan Kanlı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak bu sevindirici haberi duyurdu. Kanlı, açıklamasında “Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve ‘Aslolan Büyük Altay’ dedi ve tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Altay’ın güçlü duruşunu ve birlikteliğini perçinliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kale Belediyesinde Zabıta Müdürü İfadeler Verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, ağır işlerde çalıştırıldıklarını öne sürdü. Sağlık sorunları nedeniyle parke döşemeyi reddeden zabıtalar, belediye başkanı tarafından darbedildi.
Haberler

30 Ağustos Hentbol Zafer Kupası Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hentbol Zafer Kupası düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.