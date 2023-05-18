Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu için çalışmalarına başlarken, ilk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Oğan şartlarını sıralarken, MHP’den de Oğan’a yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde sandık başına giderken, hiçbir aday ilk turda yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamayınca Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmıştı.

İlk turda yüzde 5, 17 oranında oy alan ATA ittifakı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda ne yapacağı merak konusu oldu.

SİNAN OĞAN’IN ŞARTLARI

Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı 2. turda kimi destekleyeceğini henüz açıklamayan Oğan, dün katıldığı bir TV yayınında şartlarını sıraladı.

PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadelenin “olmazsa olmaz”ları olduğunu söyleyen Oğan, HDP ve HÜDA PAR’a yeni kurulacak hükümette bir görev verilmemesini istiyor.

Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğini söyleyen Oğan, Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddeye asla dokunulmayacağının da garantisinin verilmesini istiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ: CHP’DEN DESTEK TALEBİ YOK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Halk TV’de “2. turda kimi destekleyeceksiniz?” sorusuna yanıt verdi .

Daha önce Kılıçdaroğlu’na “Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın sizi destekleyelim” mesajı verdiğini hatırlattı.

“Bu teklifleri Erdoğan’a yapmadım ki Kemal beye yaptım, hala bize yönelik CHP’den bizi destekleyin diye talep yok” dedi .

MHP’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan “Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli’dir…Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz” açıklaması yaptı.

Bir diğer genel başkan yardımcısı Semih Yalçın da bu mesajı yeniden paylaştı.